La Ville de Chimay va adopter une convention pour le carillonneur de la collégiale : pour son paiement, il ne pouvait s’en référer qu’à une convention de 1742 et à des montants en florins

La Ville de Chimay va adopter une convention permettant de verser des indemnités au carillonneur attitré de la collégiale Saints Pierre et Paul de Chimay.

Pour prétendre à leur paiement, ce dernier ne pouvait, non sans un certain humour, s’en référer qu’à une convention rédigée en 1742 et faisant référence à des montants en florins.