Après 350.000€ de déficit en 2022, les Francofolies de Spa veulent attirer un nouveau public

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les événements culturels connaissent des hauts et des bas. En sortant du Covid, des confinements et des mesures qui ont limité la tenue des grands événements, on savait que la situation serait compliquée pour les Francofolies durant l’été 2022. Reste que la perte financière de la dernière édition était importante. D’après nos informations, le festival spadois a perdu entre 350 et 400.000 €. Sur un budget d’approximativement 6 millions, ce n’est pas négligeable.