Mercredi soir, un hommage a été rendu à Roxane, tuée à Flémalle par son compagnon

Ce rassemblement s’est déroulé en présence de la famille de la Flémalloise. Pour lui rendre hommage et, plus largement, s’opposer aux violences faites aux femmes, les personnes présentes ont allumé des bougies et déposé des fleurs sur son prénom posé au sol ainsi que sur celui de trois autres personnes ayant été victimes de féminicide en Belgique depuis début 2023.

« Pour 2021, nous comptions 22 féminicides en Belgique et, en 2022, il y en a eu 24. Depuis début 2023, nous en sommes déjà à 4 », a-t-elle relevé. « Dans ce cas-ci, cet homme était déjà connu de la justice et une mesure d’éloignement avait été mise en place pour protéger la victime. Comment se fait-il qu’il était encore en contact avec elle ? Dans la majorité des cas, les victimes de féminicide ont été tuées par un compagnon ou un ex-compagnon et, dans la plupart de ces cas-là, l’auteur était déjà connu de la justice pour violence envers la victime », a ajouté Giulia Pirard qui estime, tout en reconnaissant que des actions sont menées et des budgets dégagés pour la lutte contre les violences faites aux femmes, que les financements sont insuffisants et qu’il convient, notamment, de renforcer le dispositif de lignes d’écoute et de centres d’accueil.

