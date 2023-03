Dîner de l’Amitié et de la Solidarité

Une assemblée heureuse de se retrouver après trois années d’interruption, inutile d’en rappeler la raison. Notons que durant cette période, l’association a proposé des plats à emporter concoctés par le traiteur Eric Carpentier également aux fourneaux en ce jour de retrouvailles.

De plus en plus de bénéficiaires

Le président de la société Saint-Vincent de Paul, José Léonard, a eu l’occasion de remercier, de vive voix, les donateurs réguliers et habituels mais aussi les membres des services clubs andennais, le Kiwanis, le Lion’s Club et le Rotary ainsi que la Ville d’Andenne et la commune d’Ohey pour leurs aides ponctuelles.