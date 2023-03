Des aides pour les ados qui ne parviennent pas à se remettre de la crise sanitaire seront proposées à Namur

La crise sanitaire a mis en évidence l’importance de la santé mentale et son influence sur la scolarité des élèves. Ainsi, la Province de Namur a décidé de prendre des mesures dans ce cadre. « À ce jour encore, la Mado (Maison de l’adolescent), les CPMS (centres psycho-médico-sociaux) et les services de santé mentale constatent l’effet retard de la crise Covid sur les ados et l’affluence de demandes spécifiques de prise en charge », explique la Province dans un communiqué.

En 2020, les interventions psychologiques de première ligne dédiées initialement aux adultes ont été élargies aux enfants et adolescents afin de les aider à surmonter de manière précoce les difficultés liées à cette crise. Dans ce contexte « post-crise », une nouvelle convention Inami renforce encore davantage l’aide aux adolescents et à leur entourage en proposant des soins adaptés via une coopération entre les réseaux de santé mentale.