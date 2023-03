un pop-up store ouvrira à Nalinnes ces 1er et 2 avril, autour du chocolat de Tarquin Fontaine et l’art de Thomas Cléda

Durant le week-end précédant Pâques, le chocolat et l'art seront à l’honneur à Nalinnes, lors d'un pop-up store. Plaisir et culture se rejoignent au même endroit afin d'en mettre plein les yeux et les papilles.

Au même moment, le public pourra découvrir les œuvres de l’artiste Thomas Cléda, connu sous le nom AFC (Abstract from C). Ses œuvres abstraites créatives et originales, composées majoritairement de noir et blanc, sont à la frontière entre le minimalisme et la recherche de l’équilibre sous ses formes primaires. Elles font réfléchir et invitent à trouver diverses interprétations. La remise en question perpétuelle de l’art abstrait et de ses finalités est au cœur du concept AFC, qui explore différents styles de production, en séries limitées, au travers d’œuvres abstraites pleines de sens.