Les mordus de bouquins embarquent ce jeudi pour Bruxelles et sa Foire du Livre

Après deux éditions agitées par le coronavirus, la Foire du Livre de Bruxelles revient pour emmener petits et grands voguer sur les imaginaires de papier. Entre polars, BD, poésie, romans ou encore livres culinaires (avec d’ailleurs huit régions et territoires de France à l’honneur), l’événement s’adapte à tous les goûts.

Le voyage commence au quai du Shed 1, porte d’accès au salon. Les visiteurs et visiteuses flotteront ensuite au gré de leurs intérêts parmi les près de 4.000 mètres carrés dédiés à l’ami silencieux, qui fête cette année ses 70 ans en format de poche. Plus de 300 exposants - dont 140 belges - mettront en lumière la diversité de l’écriture autour du thème «Osons l’imaginaire». Les stands des maisons d’éditions côtoieront ainsi quelque 200 rencontres-débats, ateliers, expositions et jeux interactifs pour découvrir 1.200 écrivains et autrices.