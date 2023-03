Un espace outlet Aldi ouvre ses portes à Libramont!

Aldi a ouvert un espace outlet temporaire dans son magasin situé Rue de Tibêtême 1A à Libramont. Plus précisément, dans une partie non exploité de la réserve du magasin. Les clients peuvent y accéder par le magasin Aldi standard, qui reste ouvert pour les courses quotidiennes.

La partie outlet du magasin propose régulièrement une nouvelle sélection de tous types d’offres non alimentaires du dépliant Aldi avec de fortes réductions. Les premiers jours, les clients y retrouvent par exemple du matériel de jardinage (outils et mobilier), de l’outillage, de la literie, des articles de cuisine et de la décoration. Aldi est reconnu pour ses offres hebdomadaires intéressantes du mercredi et samedi à bas prix. Le discounter a lancé le concept des magasins outlet pour des articles non-alimentaires en avril de l’année dernière en réponse aux stocks excédentaires pour certaines offres à cause de la pandémie. En cette période d’inflation croissante, c'est le moment idéal pour Aldi d’organiser un outlet temporaire à des prix fortement réduits afin de soutenir le pouvoir d'achat des consommateurs belges, en particulier en ces temps.