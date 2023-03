Chantier de la N4 entre Jambes et Erpent: la réhabilitation de revêtements reportée

Il y a une dizaine de jours, à Namur, un chantier visant à réaménager la N4 (au niveau de l’avenue de Luxembourg et de la chaussée de Marche) entre Jambes et Erpent a débuté. Les travaux doivent permettre d’y redistribuer les espaces de mobilité entre les modes actifs, les bus et les autres usagers.

Cependant, à la suite de conditions météorologiques défavorables, la réhabilitation des revêtements du carrefour de l’Orjo ne sera pas réalisée les nuits du 3 au 7 avril comme annoncé. Ces opérations seront reportées dès que possible, à des dates qui feront l’objet d’une communication.