«I’ll be back…»: les mots de Jean-Luc Crucke, Les Engagés, qui repart en lutte contre son cancer de la prostate dès ce lundi

Il y a quelques mois maintenant, Jean-Luc Crucke annonçait qu’il était atteint d’un cancer et qu’une opération était prévue quelques jours plus tard. Un mois après avoir été opéré d’une tumeur de la prostate, il nous avait accordé une interview dans laquelle il nous disait être en grande forme et plein d’énergie pour affronter les défis qui allaient être les siens : « Je suis en pleine forme ! Je vis une deuxième jeunesse avec plus de sagesse, pour l’instant. Un mois après, j’ai repris mes repères sur le plan de la condition physique. Je marche beaucoup. Au début, les médecins m’avaient dit d’y aller mollo mais je leur avais répondu que si on m’enlevait la marche, on m’enlevait l’oxygène ». À l’époque, le député wallon avouait ne pas avoir pris directement les choses au sérieux : « J’ai fait tout ce qu’il ne faut pas faire. Alors que l’on martèle les gens, à raison, par rapport aux cancers, j’ai considéré que cela ne pouvait pas m’arriver et que cela n’arrivait qu’aux autres. J’ai clairement passé tous les feux pour arriver directement au rouge ».

Silence pendant huit semaines Malheureusement, le Frasnois n’en est finalement pas débarrassé et doit repartir dans un combat difficile contre ce crabe : « Ma lutte contre le cancer n’est pas terminée et je débuterai, dès lundi, une nouvelle étape où m’accompagneront radiothérapie et protocole expérimental d’hormonothérapie »

Avant d’ajouter : « Cette phase m’éloignera du parlement jusqu’à la fin du mois de mai et, comme me l’ont conseillé les médecins, pendant ces deux mois, contrairement à ce que je pense avoir souvent fait, je ne m’occuperai que de moi et ma santé. Je ne cherche ni compassion, ni apitoiement, et vous communique l’information parce que j’estime que l’homme public que je suis vous doit la transparence. Je reste déterminé et combatif, mais vous demande d’accepter mon silence pour les huit prochaines semaines. I’ll be back… ».