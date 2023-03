Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Sur les 24 joueurs ayant participé à ce rassemblement, cinq n’ont pas eu de temps de jeu. Logique concernant Sels et Kaminski – ils sont d’ailleurs dans la catégorie des « stables » – mais plus préoccupant pour Zeno Debast, Thomas Meunier et Dennis Praet.

Le défenseur d’Anderlecht était pourtant pressenti pour faire la paire avec Jan Vertonghen, comme ils le font très bien à Anderlecht depuis quelques semaines. Mais celui qui avait été titulaire à deux reprises en septembre sous Martinez a vu Faes lui être préféré. Sans doute en raison d’un vécu en club plus important pour l’actuel pensionnaire de Leicester City (NDLR : Faes a déjà joué en Belgique, aux Pays-Bas, en France et en Angleterre). Concernant Meunier et Praet, ils n’ont pas pu défendre leurs chances. Aptes en Suède, les deux éléments ne l’étaient pas en Allemagne. Meunier avait des douleurs au dos, Praet ne s’était pas entraîné avec le groupe la veille de la joute à Cologne. Un mauvais timing pour eux – davantage pour le gars de Leicester qui sera la victime collatérale d’un retour de Tielemans – alors que le collectif a bien tourné. Une situation valant également pour Jérémy Doku. Victime d’une énième blessure, le joueur de Rennes a déclaré forfait en début de rassemblement. Il devra trouver une solution durable à ses pépins physiques s’il veut lutter avec ses concurrents que sont Carrasco, Trossard, Lukebakio et Bakayoko.