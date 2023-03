L’inflation repart à la hausse en mars: «Les prix de l’alimentation sont incontrôlables»

Espérons que, tout comme nous avions l’habitude de le voir avec les courbes corona, il s’agit d’un court plateau avant de retomber. Même si ce n’est pas certain », déclare l’économiste Stijn Baert sur Twitter. « Les prix de l’alimentation sont incontrôlables », ajoute-t-il.

L’inflation sous-jacente, qui ne tient pas compte de l’évolution des prix des produits énergétiques et des produits alimentaires non transformés, s’est établie à 8,57 % en mars, contre 8,28 % en février.

Les principales hausses de prix enregistrées en mars concernent les fruits, l’électricité, les soins corporels, les légumes, les confiseries, les voyages à l’étranger, le pain et les céréales, les restaurants et cafés ainsi que les boissons non alcoolisées, détaille le SPF Économie.