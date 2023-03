Déjà 148 motos ont passé un contrôle technique avec près de 23% de carton rouge à Bruxelles!

Depuis le 1er janvier 2023, les motos sont soumises à un contrôle technique avant la vente d'occasion et après un accident. A Bruxelles, en janvier et février, 148 motards ont présenté leur moto au contrôle et 22,97 % des véhicules ont reçu une carte rouge!

L'inspection des motos est axée sur la sécurité routière et l'impact de la moto sur l'environnement et la pollution sonore : freins, feux, dispositifs réfléchissants, essieux, roues, suspension, bruit et émissions,...