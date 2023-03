Plusieurs infractions constatées lors d’un contrôle des cyclomoteurs ce mercredi à Bruxelles

Déjà 148 motos ont passé un contrôle technique avec près de 23% de carton rouge à Bruxelles! Bruxelles Mobilité organise également le week-end des 15 & 16 avril le Brussels motorbike & scooter safety days, entièrement axé sur la sécurité routière des conducteurs de motos et scooters à Bruxelles !

Par la rédaction

Depuis le 1er janvier 2023, les motos sont soumises à un contrôle technique avant la vente d'occasion et après un accident. A Bruxelles, en janvier et février, 148 motards ont présenté leur moto au contrôle et 22,97 % des véhicules ont reçu une carte rouge!

L'inspection des motos est axée sur la sécurité routière et l'impact de la moto sur l'environnement et la pollution sonore : freins, feux, dispositifs réfléchissants, essieux, roues, suspension, bruit et émissions,...

« Les personnes qui se déplacent à moto le savent mieux que personne : l’état de leur véhicule est le premier garant de leur sécurité. Cette première étape dans le contrôle technique des motos permet une vérification indépendante de celles-ci à deux étapes clefs : la revente et après un accident. Le contrôle vient donc ajouter de la sécurité et apporte aussi la garantie que la moto est dans un état correct pour circuler sur nos routes sans danger ni nuisance : en cas de fuite, de pollution ou de pot d’échappement défectueux ou bruyant, il faudra refaire un tour par le garage », commente Elke Van den Brandt (Groen), ministre bruxelloise de la Mobilité.

Bruxelles Mobilité organise également le week-end des 15 & 16 avril le Brussels motorbike & scooter safety days, entièrement axé sur la sécurité routière des conducteurs de motos et scooters à Bruxelles !