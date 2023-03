Lucas joue au cow-boy pour intercepter ses voleurs et les ramener au commissariat, à Ransart: 30 mois de prison avec un sursis probatoire

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’expédition punitive remonte au 21 novembre 2020. Ce jour-là, le jeune chauffagiste est averti d’un vol sur un de ses chantiers, on lui a piqué un échafaudage d’une valeur de 15.000 euros. Une grosse tuile pour ce jeune indépendant. Mais son informateur a noté la plaque des voleurs et les a même suivis jusque Ransart. Lucas appelle donc la police et fournit tous les renseignements utiles à l’interception des malfrats. Pas de bol, c’est la nuit : impossible pour les forces de l’ordre d’intervenir sans un mandat de perquisition dans un domicile privé.