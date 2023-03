« Les bombes, c’était notre quotidien » : il y a 80 ans, les alliés bombardaient Sotteville-lès-Rouen

« On a du mal à se représenter l’époque, les mots manquent, les gens ne comprennent pas », jauge Jacqueline Thuriault, 94 ans, élégante retraitée. Il y a quatre-vingts ans, le 28 mars 1943, elle avait tout juste 14 ans. Écolière sans école parce que les cours s’étaient interrompus dès 1939, la jeune fille était ballottée entre ses parents – séparés – et sa tante de Saint-Étienne-du-Rouvray, près de Rouen.

« Ce jour-là, nous devions aller voir mon père, nous étions sur la place de la mairie à Sotteville-lès-Rouen, et nous devions ensuite aller chez ma tante, mais nous étions en retard. Les bombes ont commencé de tomber. Juste après, nous sommes allés chez ma tante [dans la Cité des familles de Saint-Étienne-du-Rouvray, avenue des Platanes, NDLR]. »

Vision d’horreur : « Il n’y avait plus qu’un trou immense à la place de sa maison. Mon oncle, ma tante, mes trois cousines sont mortes. Mes cousines ? Elles avaient 3, 7 et 12 ans, c’étaient mes camarades de jeu ». Au moins 28 personnes dans cette cité dominée par les cheminots sont décédées ce jour-là, près de 120 sur toute l’agglomération . « L’enterrement a eu lieu quelques jours après. »

« Il n’y avait plus qu’un immense trou »

« Les bombes ? C’était presque tous les jours, c’était routinier, c’était devenu banal. Il n’y avait même pas de peur, on prenait chaque minute comme elle venait », témoigne Jacqueline Thuriault.

Au plus fort des bombardements du 28 mars 1943. La flèche montre l’emplacement de la gare de triage. La Cité des familles où vivait la famille de Jacqueline Thuriault est en forme de cercle en haut de l’image. Chaque «nuage» est un incendie ou l’éclatement d’une bombe - Cliché Nara3 A-19138

Pourquoi ce raid, pourquoi autant de morts ? La gare de Sotteville était une cible prioritaire pour les raids anglo-américains qui avaient commencé de déferler sur l’agglomération depuis le 17 août 1942, quand un premier bombardement stratégique avait eu lieu à l’initiative des Américains.

Le site était d’autant plus la cible des bombardements que la Société nationale des poudres et explosifs (SNPE) était à proximité, fournissait d’importantes livraisons à l’effort de guerre allemand. Mais avec des largages à plus de 3 000 mètres d’altitude, la dispersion des bombes était énorme. Les internés de l’hôpital psychiatrique du Rouvray l’ont payé de leur sang.

Comme le raconte Gontran Pailhès dans son livre « Rouen et sa région pendant la guerre 1939-1945 » paru en 1949, ce dimanche-là, « les avions reviennent après un raid la veille pour tenter d’achever la destruction de la gare et des ateliers SNCF ». D’après cet historien, ce sont 70 bombardiers qui ont déversé 400 bombes de 200 à 500 kilos. Un train rempli de munitions a pris feu, explosé, et pendant trois jours des bombes ont continué d’éclater, projetant des débris jusqu’à Amfreville-la-Mivoie.