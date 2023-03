Tennis de table - WTT Feeder Series | Adrien Rassenfosse passe le premier tour à Antalya, Florent Lambiet est éliminé

Notre Pepin et actuel champion de Belgique Adrien Rassenfosse, 19 ans, 165e mondial, a dû s’employer cinq sets avant de venir à bout du Turc Abdullah Yigenler (WTT 383), 23 ans, 3 sets à 2 (13-15, 11-9, 9-11, 11-3 et 11-9). Il rencontrera le Français Jules Rolland (WTT 132) en seizièmes de finale.

Lambiet et Rassenfosse performent en double

En double, Florient Lambiet et Martin Allegro, associés, ont battu au premier tour les Allemands Benno Oehmen et Cedric Meissner 11-9, 11-7 et 11-5. Les champions de Belgique joueront jeudi en quarts de finale contre les Singapouriens Izaac Quek et Yew En Koen Pang.