Notre coup de coeur: «Sur un air de tango» au Petit Théâtre de la Ruelle ce vendredi et samedi

Un peu plus tard, c’est Alice (Alexandra Delmotte), la femme de Pierre, qui arrive au restaurant à son tour. La tension monte d’un cran tandis qu’ils évoquent à demi-mots une séparation… Le décor évoque un petit bistrot français. Jean-Jacques Delforge et Hervé Chintinne, les décorateurs, ont mis tout leur talent pour reconstituer un endroit chaleureux où les marins du coin aimeraient se retrouver pour discuter du coup.

Pierre (Salvatore Vullo) ne compte plus les heures passées dans son restaurant, qui se situe en bord de mer. Alors que ce dernier range des bouteilles de vin, il reçoit, juste après la fermeture, à deux heures du matin, la visite d’un client. Cet homme, Pierre le connaît bien, c’est Max (Alain Boivin). Ce fringant septuagénaire est en fait le père du restaurateur ! D’entrée de jeu, les discussions sont âpres entre Max et Pierre. Si le fils travaille jusqu’à l’épuisement, le père entend bien profiter des dernières joies que la vie lui offre, depuis le décès de Lili, son épouse ainsi que sa partenaire de coeur et de danse avec laquelle il formait un duo mythique de tango.

« C’est une pièce qui parle au cœur car c’est un peu un hymne à l’amour, l’amour entre un père et son fils, l’amour d’un mari pour sa femme et ses enfants. Une comédie douce-amère qui m’a bouleversé à la lecture et qui continue à me toucher profondément à chaque représentation ».