Hommage à André Malherbe ce dimanche à Namur

La Ville de Namur va rendre hommage à André Malherbe ce dimanche 2 avril à 15h30 à l’auditoire Vauban de l’UNamur, rue de l’Arsenal et dans la foulée au Namur Citadelle Mémorial situé sur la terrasse du Restaurant Le Panorama sur le site esplanade de la Citadelle. André Malherbe a régulièrement dominé ses adversaires sur l’ancien et mythique circuit de la Citadelle de Namur. Quelques-uns de ses amis, avec le soutien de la famille - en particulier de sa fille Cassandre - et l’aide de la Ville de Namur ont décidé d’honorer le triple champion du monde de motocross liégeois qui nous a quittés le 24 novembre dernier. Le public, ses nombreux supporters, sont les bienvenus. L’entrée est évidemment gratuite. Compte tenu de la fin du Marathon de Namur, l’accès au site de l’auditoire Vauban se fera exclusivement via le Pont de l’Evêché.