Univercells aidera Nairobi à créer un centre de formation en bioproduction au Kenya

Plus précisément, il portera sur la création d’un centre de formation en bioproduction au Kenya. Ce hub permettra à Nairobi de produire et commercialiser ses propres vaccins et traitements. Il s'inscrit aussi dans la vision du Africa Center for Disease Control and Prevention (Africa CDC), qui consiste à renforcer les capacités de production en Afrique. Aujourd’hui, le continent africian ne produit qu’1 % des vaccins qu’elle consomme. L’objectif est ambitieux : il vise à atteindre 60 % d’ici 2040. Ce qui représente 1,5 milliard de doses.

Lire aussi univercells-cree-une-filiale-pour-developper-ses-technologies

Unizima, la filiale du groupe Univercells dédicacée aux transferts de technologies à l’international, réalise des projets de biofabrication, depuis leur conception jusqu'au transfert et à la validation de la technologie. Elle jouera ici le rôle de partenaire technique et industriel. « Ce nouveau partenariat avec le Kenya fait suite à des collaborations innovatrices au Sénégal et en Afrique du Sud. Il figure dans la continuité de notre approche consistant à travailler main dans la main avec des partenaires africains qui investissent dans leurs propres capacités biopharmaceutiques », a conclu Hala Audi, CEO d’Unizima.