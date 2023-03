Michel, assistant de cours à HEC Liège, plaçait depuis un an des caméras dans les toilettes des filles: «Tous les WC de nos bâtiments ont été minutieusement fouillés»

Nous vous le révélions ce mardi en exclusivité ce mercredi sur le site de La Meuse. Michel, un doctorant en économie et assistant de cours, a quitté les bâtiments des HEC menotté et encadré par les policiers. Les faits sont graves : l’homme plaçait, depuis un an, des caméras dans les toilettes des filles.

Pour rappel, l’histoire sordide a débuté ce lundi, dans un écrin de la rue Louvrex à Liège, celui des hautes études commerciales...