Le Pain Quotidien propose désormais du pain au cannabis dans ses établissements à Bruxelles et en Belgique

Il est tout chaud et sort du four. Le pain au cannabis a fait son apparition dans les boulangeries Le Pain Quotidien à Bruxelles et en Belgique. Mais aussi en France, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Il est possible de l’acheter sous forme de pain à consommer à la maison mais aussi de tartines garnies à consommer sur place.

« Tanguy est venu nous voir pour nous proposer de faire du pain à base de graine de cannabis. Nous avons été convaincus par son idée », avance Annick Van Overstraeten, CEO du Pain Quotidien. Tanguy du Monceau est lui cultivateur local de Canbe dans le Brabant wallon. « Depuis 2019, je cultive du chanvre. Il s’agit de la plante Cannabis Sativa L. Le chanvre présente de nombreux avantages pour l’agriculture et la planète. La plante a des racines profondes et nécessite peu d’eau. Le chanvre n’a pas besoin de pesticide ou d’herbicide. C’est aussi une plante dont toutes les composantes sont utilisées : les graines pour l’alimentation, et les tiges qui peuvent servir pour des matériaux d’isolation », explique Tanguy du Monceau.