«Austin Powers»: à quand le quatrième film?

C’est un peu devenu l’Arlésienne : depuis le troisième « Austin Powers », en 2002 (oui, il y a plus de vingt ans !), on se demande quand Mike Myers se décidera à enfiler à nouveau la tenue sixties d’Austin Powers et le look dégarni du Dr Denfer. À peu près tous les ans, le comédien, qui fêtera ses 60 ans en mai, s’amuse à jouer avec les nerfs des fans.

Il y a quelques mois, il bottait en touche une question d’une journaliste sur le sujet en répondant sur le ton de la boutade : « Je ne peux ni confirmer ni infirmer l’existence ou la non-existence d’un tel projet, qu’il existe ou non… » Et lorsque l’intervieweuse lui a demandé s’il s’agissait d’une confirmation, il a rajouté : « Il s’agit d’une confirmation de confirmation non confirmée… » Voilà qui est pour le moins énigmatique.