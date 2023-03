Trois sites communaux font peau neuve à Jemeppe-sur-Sambre

Trois sites internet communaux changent à Jemeppe-sur-Sambre. Tout d’abord celui de la commune. Le style graphique du site a été modernisé et épuré, il offre de nouveaux services, de nouvelles fonctionnalités et une meilleure centralisation de l’information. Les couleurs sont plus douces : le choix du bleu se réfère à la Sambre et le vert exprime un sentiment d’apaisement. Ce nouveau site se veut également évolutif. Il a été pensé pour les utilisateurs. Le contenu sera amené à évoluer avec de nouvelles pages ou l’ajout de contenu (images, vidéos, etc...). L’adresse du site ne change pas : www.jemeppe-sur-sambre.be.

Deux autres sites communaux font également peau neuve : le site de l’Espace de l‘Homme de Spy (www.ehos.be)et celui de la zone de police locale (www.police-jemeppe-sur-sambre.be).

En plus des actus, le site de l’Espace d’interprétation de l’Homme de Spy (EHoS) est divisé en deux parties avec le musée et l’office du tourisme. Il est bilingue (fr-nl) et on va y retrouver notamment des idées de balades à pied et à vélo, des infos sur les villages, le musée, etc...

En ce qui concerne le site de la zone de police, celui-ci est alimenté par des infos thématiques et d’actualité. On y retrouve aussi le règlement général de police, les infos sur les agents de quartiers, la procédure du dépôt de plainte, etc...