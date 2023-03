Le Parlement européen approuve les nouvelles règles d’égalité salariale hommes-femmes

Ces nouvelles règles, qui confirment l’accord intervenu en décembre dernier entre le Conseil (États membres) et le Parlement sur une proposition de la Commission formulée il y a deux ans, ont été adoptées en plénière par 427 voix pour, 79 contre et 76 abstentions.

Elles visent à réduire l’écart salarial entre hommes et femmes. Car dans l’UE, les femmes gagnent encore en moyenne 13% de moins que les hommes pour le même travail. Cet écart est de 5% en Belgique, selon Eurostat.

Les avis de vacance et les intitulés de postes devront être neutres du point de vue du genre. Il y aura des amendes pour les employeurs qui enfreignent les règles, tandis qu’un travailleur préjudicié aura le droit de demander une indemnisation. Pour la première fois, la discrimination intersectionnelle et les droits des personnes non binaires ont été inclus dans le champ d’application des nouvelles règles, souligne le Parlement dans un communiqué.