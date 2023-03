Braine-l’Alleud inaugure le plus grand champ photovoltaïque au sol de Wallonie

Le montage financier afférent permettra à la commune de Braine-l’Alleud d’engranger environ 500.000 euros par an, durant 30 ans, tout en produisant localement l’équivalent de 20% de la consommation électrique domestique de la population.

Près de 18.500 panneaux photovoltaïques bifaces exposés plein sud fourniront chaque année jusqu’à 40 millions de kWh – soit la consommation annuelle de 4.000 ménages – et l’électricité arrivera en ligne directe sur le site de l’entreprise UCB, située à quelques centaines de mètres.

Concrètement, la commune paie un loyer à la société propriétaire de cette ancienne sablière, et a assumé financièrement la réalisation du parc photovoltaïque de 19 ha. Ce qui représente un montant d’investissement avoisinant les 10 millions d’euros.

Une location

La société UCB, elle, loue l’installation à la commune pour environ un million d’euros par an, ce qui lui permet d’obtenir de l’électricité à un prix fixe, et d’échapper aux coûts d’utilisation du réseau puisque l’énergie arrive directement sur son site pour alimenter ses frigos, ses zones de stockage réfrigérées, ses laboratoires de recherche et développement ou encore ses bornes de recharges pour véhicules électriques.