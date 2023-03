Un dirigeant de Genk critique les choix de Domenico Tedesco en sélection belge: «Notre championnat est sous-évalué»

Dans une interview accordée à De Morgen, Dimitri de Condé, directeur sportif du Racing Genk, ne mâche pas ses mots. En effet, Bryan Heynen et Mike Trésor, deux joueurs limbourgeois, n’ont pas été repris par le sélectionneur des Diables rouges.

Les deux premiers matchs de Domenico Tedesco à la tête des Diables rouges ont été une franche réussite. Une victoire lors des éliminatoires de l’Euro 2024 contre la Suède (0-3) et une victoire historique en Allemagne (2-3). Mais pourtant les choix de Tedesco dans sa sélection initiale ne font pas l’unanimité.

Et Dimitri de Condé fustige : « L’opinion de notre club et la mienne n’ont pas changé. Je continue à penser que le championnat belge est sous-évalué. Et je ne parle pas seulement des garçons de Genk, il y en a d’autres dans d’autres équipes », déclare-t-il.