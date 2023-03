«Charmed», «Les Frères Scott», «Ghost Whisperer»…: plusieurs stars des séries des années 2000 vous donnent rendez-vous à Bruxelles

Fan de « Charmed » ou encore des « Frères Scott » ? La convention « So 2000’s : Back To My Teenage Years » devrait vous plaire !

L’événement, qui ne pourra que vous rendre nostalgique, aura lieu les 16 et 17 septembre 2023 à Bruxelles. Plusieurs noms ont déjà été annoncés : Rose McGowan (Charmed, Scream), Holly Marie Combs (Charmed, Picket Fences), James Lafferty (Les Frères Scott) et pour sa première convention mondiale, David Conrad (Ghost Whisperer). Ils seront présents pendant deux jours et participeront à des séances de questions/réponses, des photoshoots, des autographes, des selfies et des meetings. Fly Away Conventions, organisateur de l’événement, promet d’autres invités (et pas des moindres !)