Tereza, un mannequin, raconte l’enfer des réseaux de prostitution en Belgique

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le nom de Tereza Hluskova ne vous est peut-être pas tout à fait inconnu. La jeune femme, mannequin dans son pays d’origine, en Tchéquie, a défrayé la chronique, voici quelques années, pour une sombre affaire de drogue. Les médias du monde entier en ont parlé, l’AFP ayant suivi ses ennuis avec la justice.

Pour la première fois depuis l’affaire, la jeune femme est sortie du silence, via des vidéos postées sur Youtube et sur ses réseaux sociaux. Elle évoque toute son histoire, et notamment son passage en Belgique, où elle a été forcée à se prostituer.

Mais reprenons l’histoire depuis le début.