Margaret avait gagné le Jackpot à l’EuroMillions, mais ça a gâché sa vie: «Ça ne sert à rien d’avoir 27 millions et…»

« Sa victoire à la loterie ne nous a fait aucun bien. Le jour où elle l’a gagné, je savais que la vie ne sera plus jamais la même, que cela allait nous détruire. Je l’avais dit », dit-il au Sun.

« Maggie Millions », c’est le surnom qu’elle avait à l’époque. Dans un premier temps, elle avait offert de l’argent à de nombreuses personnes qu’elle savait dans le besoin. Une grande partie de son gain a été reversée pour des personnes plus pauvres. Elle avait donné un million à chacun de ses frères et sœurs, ils sont 6 en tout.

Puis elle s’était aussi acheté une belle et grande maison, mais elle n’aura malheureusement jamais pu y vivre. Voitures de luxe, motos, collections, immobilier… elle ne s’était rien refusée. Sa santé mentale a commencé à se détériorer de plus en plus.

Margaret a dû faire un séjour « forcé » à l’hôpital. « Elle était un danger pour elle-même et pour les autres. » Abus de pouvoir, agression, intimidation… sa victoire l’avait, selon ses propres mots, « envoyée en enfer ». « L’argent ne m’a apporté que du chagrin. Il a détruit ma vie. J’ai vécu ça pendant six ans. Je ne crois pas à la religion, mais s’il y a un enfer, j’y suis allé. Ça ne sert à rien d’avoir 27 millions et d’être seule. »