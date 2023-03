Dominic est furieux: il a été flashé huit fois en une semaine au même endroit, «je peux les payer, mais est-ce que je le veux?»

Cette histoire nous rappelle celle de Charlotte, jeune Belge qui avait, elle aussi, reçu 8 amendes dans sa boîte aux lettres le même jour ! S’ils envoient toutes les amendes en un jour, vous n’avez pas le temps d’adapter votre comportement au volant », disait-elle. Ce que pense aussi Dominic. Mais si elle avait tout payé à l’époque, lui ne souhaite pas en faire de même. Lire aussi Charlotte, jeune Belge, ne s’attendait pas à recevoir huit amendes… le même jour dans sa boîte aux lettres! Originaires de Gingelom, Dominic, 50 ans, et sa femme ont reçu 8 contraventions pour des ex de vitesses constatés entre le entre le 2 et le 9 mars, tous au même endroit, sur la N755 à Gingelom. Cinq sont au nom de Dominic et trois au nom de sa femme. S’il a payé une amende, il compte bien contester les autres, comme le rapporte le Nieuwsblad, « après tout, je n’ai jamais eu la possibilité d’adapter ma conduite après ma première amende. »

« Cela fait presque deux ans qu’ils travaillent à cet endroit et je suis passé devant des centaines de fois sans problème. Mais apparemment, le radar qui s’y trouve a été activé », peste-t-il. Ma femme et moi ne sommes pas des adeptes de la vitesse. J’ai été contrôlé une fois à 85 km/h et elle a été corrigée à 79 km/h, dans une zone 70. Pour les autres amendes, la vitesse a été corrigée entre 75 et 79 km/h à chaque fois. Je ne suis pas non plus un récidiviste. Je parcours 40 000 kilomètres par an. L’an dernier, j’ai reçu trois amendes, dont deux dans le centre d’Anvers. Et voilà que je reçois cinq amendes à mon nom en une semaine. Ce n’est pas normal, n’est-ce pas ? »

Cher payé 63 euros par amende, le calcul total s’élève dont à plus de 500 euros. Il ne veut pas les payer : « Je peux les payer, mais est-ce que je le veux ? Non. Car il s’agit d’une pure affaire d’argent. Par exemple, je trouve scandaleux que je ne reçoive ces huit amendes que maintenant, alors que ces infractions remontent à plus de quinze jours. Je suis également certain de recevoir d’autres de ce même tronçon entre-temps », poursuit Dominic à nos confrères du Nieuwsblad.