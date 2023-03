Une nouvelle entreprise, spécialisée dans la déconstruction, créée au sein de MB Groupe, à Thimister

MB Groupe reprend XS Terra (une partie des activités de l’entreprise Xavier Schoonbroodt SRL) et crée la société anonyme MB Solutions. Cette nouvelle entité au sein du groupe est spécialisée dans les travaux de déconstruction pour le secteur de l’énergie et, plus spécifiquement, dans le démantèlement de pylônes haute tension. Déjà actif dans le domaine du transport, de la manutention, de la logistique et du tôlage, MB Groupe renforce ainsi encore davantage son offre de services

Basée à Thimister, l’entreprise Xavier Schoonbroodt SRL est bien connue dans le milieu agricole. Depuis 4 ans, elle avait développé via XS Terra une expertise particulière dans un secteur de niche, à savoir le démantèlement des pylônes haute tension. A l’origine de cette nouvelle voie de développement : Maxime Delhez, rejoint ensuite par Jérôme Pluymaekers.