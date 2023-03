Plus de la moitié des Belges mangent de la viande au moins quatre fois par semaine

Plus de la moitié des Belges (56%) mangent de la viande, y compris de la volaille, au moins quatre fois par semaine, ressort-il jeudi d’une enquête réalisée par iVox en février 2023 pour le compte du Centre flamand de marketing agricole et de la pêche (VLAM). Selon les sondés, les principales raisons de cette consommation sont le goût, la polyvalence et la valeur nutritionnelle de la viande ainsi que les habitudes d’alimentation.

En 2022, les Belges ont acheté 4,2 kg de bœuf, 5,8 kg de porc, 0,5 kg de veau, 5,7 kg de mélanges de ces viandes et 8,9 kg de volaille pour les cuisiner à la maison. Plus de la moitié des Belges (57%) disent faire attention à l’origine de la viande qu’ils consomment et 94% d’entre eux préfèrent la viande élevée en Belgique. Ils expliquent ce choix par la confiance qu’ils ont dans la production nationale et par la volonté de soutenir l’économie locale. La courte distance entre le producteur et le consommateur est le principal facteur environnemental qui incite à choisir de la viande produite au niveau national.