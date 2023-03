RTLplay: quelles sont les sorties pour le mois d’avril 2023?

« Doctor Who » (saison 8, 9 et 10 en intégralité) – le 31 mars

En résumé : Le Docteur est un seigneur du temps, dernier représentant de son espace. Il voyage à travers le temps et l’espace pour régler différentes conflits et mystères. La relation entre le Docteur et Clara va être tendue après sa récente régénération, donnant un Docteur plus froid et difficile et ce sera le sujet de cette saison : le Docteur est-il un homme bon ?