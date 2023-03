Hervé, Ridsa, La Zarra, Dan San, Elia Rose... de nouveaux artistes confirmés pour les Francofolies de Spa

Sacré « Révélation masculine » aux Victoires de la Musique 2021, Hervé est une personnalité à part dans le paysage musical. Il revient avec "Intérieur vie", un nouvel album magnétique et lumineux, à la fois intemporel et générationnel.

Le centre-ville de Spa pétillera durant 4 jours, du 20 au 23 juillet 2023. Neuf nouvelles têtes complètent l’affiche avec des artistes qui seront là pour la première fois – Hervé, Ridsa, La Zarra – et une scène belge toujours aussi créative : Dan San, Konoba, Saskia, ML, Elia Rose et Bérode.

Avec son album « Nous deux » et son tube « Santa Maria » désormais certifié single de platine, RIDSA confirme que ses morceaux, aux couleurs ensoleillés, ne peuvent cesser de briller. Les clés de son succès sont ses textes et sa richesse musicale qui fait voyager les auditeurs toujours un peu plus loin, grâce aux sonorités latines, rythmes reggaeton et afro.