Nicolas Ullens a avoué avoir tué la baronne Myriam Lechien, sa belle-mère, devant chez elle à Lasne: il aurait tiré dessus à six reprises

Aux alentours de 11h, la police locale de Lasne a retrouvé le corps sans vie de Myriam Lechien, dans son véhicule. Elle se trouvait côté conducteur, aux côtés de son époux Guy Ullens De Schooten, choqué et blessé à la jambe. Le baron a dû être emmené à l’hôpital.

Suite à l’instruction du parquet et à l’audition de l’auteur avéré des faits, nous en savons plus sur le drame qui s’est passé ce 29 mars, Chemin Bon Air, à Ohain. La baronne Myriam Ullens Lechien, épouse du baron Guy Ullens De Schooten, a été assassinée devant chez elle, par son beau-fils.

Selon le parquet du Brabant wallon, le beau-fils de Myriam Lechien, Nicollas Ullens De Schooten, s’était présenté spontanément à la police quelques minutes plus tôt. Il a avoué avoir tué sa belle-mère sans présenter aucun signe de résistance, et a été privé de liberté.

Que s’est-il passé ?

Selon les informations que Nicolas Ullens a données à la juge d’instruction, les faits se sont déroulés après une réunion familiale qui a mal tourné. Nicolas Ullens aurait quitté la résidence, à la demande de son père et de sa belle-mère, qui étaient sur le point de partir. Il aurait ensuite attendu la sortie du véhicule piloté par sa belle-mère dans lequel son père était le passager avant. À l’arrivée du véhicule, il l’aurait percuté avec sa propre voiture pour sortir ensuite et tirer à plusieurs reprises en direction de Myriam Lechien. D’après le constat du laboratoire de la police fédérale, le tueur aurait tiré à six reprises sur la victime.