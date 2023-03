«Dégueulasse», «Injuste», «Débile»: la nouvelle règle dans «Les 12 Coups de midi» ne fait pas l’unanimité auprès des internautes

Depuis quelques semaines maintenant, une nouvelle règle est apparue dans « Les 12 Coups de midi ». Pour qu’un maître de midi puisse proposer un nom face à l’étoile mystérieuse, il doit obligatoirement réaliser un coup de maître, c’est-à-dire répondre correctement aux cinq dernières questions.

Une règle qui laisse parfois un maître de midi face à une étoile complètement dévoilée, sans pouvoir proposer de nom. C’est le cas de Céline, qui, après ne pas avoir reconnu Albert Dupontel, n’a plus fait de coup de maître, indispensable pour pouvoir donner son nom et repartir avec les plus de 40.000 euros de cadeaux.