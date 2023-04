Ronny Deila avant Ostende-Standard: «Sans la moitié de l’équipe, on ne sait pas travailler la tactique»

Si certains joueurs du Standard ont bénéficié d’une semaine de repos, d’autres ont répondu à l’appel de leur sélection comme Gojko Cimirot (Bosnie), Cihan Canak, Lucas Noubi (Belgique U19 et U18) et Osher Davida (Israël U21). Kostas Laifis (Chypre), Merveille Bokadi et William Balikwisha (RDC) ne seront d’ailleurs de retour à l’entraînement que ce vendredi, à vingt-quatre heures du déplacement à Ostende. « Ce n’est pas une situation idéale, ni pour les joueurs, ni pour le club », avoue Ronny Deila.

« Un déplacement en Arménie, un temps de jeu complet, Laifis a assez d’expérience pour gérer ça. William, lui, n’a pas beaucoup joué, contrairement à Bokadi. Heureusement, tout le monde revient sans blessure, si ce n’est Leandre Kuavita (genou). C’est difficile de s’organiser car lorsque la moitié de l’équipe est absente, vous ne pouvez pas travailler sur le plan tactique. »