Conseil communal de Courcelles: Gaëtan Haezebrouck (liste de la bourgmestre) remplace Véronique Lecomte, qui a déménagé

Ne résidant plus à Courcelles, – elle a déménagé à Pont-à-Celles –, Véronique Lecomte ne remplissait plus toutes les conditions d’éligibilité prévue au Code de la Démocratie locale et de la décentralisation.

Elle a donc été remplacée au sein de l’assemblée communale courcelloise par Gaëtan Haezebroeck, 9e suppléant sur la liste de la Bourgmestre. Pour endosser ses nouvelles fonctions, il a démissionné du conseil de l’action sociale. Il a prêté serment ce lundi, lors du conseil communal. Rosina Antinoro occupera le siège laissé par vacant à l’aide sociale par Gaëtan Haezebroeck.