Julie va fleurir votre vie !

Je suis fleuriste. J’offre donc tous les services d’un fleuriste sur deux points de vente : les marchés et dans mon entrepôt.

Un service de qualité ! Nous achetons nos fleurs et plantes en direct de la criée en Hollande. Je suis présente pour fleurir vos mariages, baptêmes, communions et nous réalisons également les montages funéraires.

Pourquoi avoir choisi ce métier ?

Je n’ai pas choisi ce métier, c’est lui qui est venu à moi ! Mon papa a créé l’entreprise Fleurs Willemart avec ma maman qui, victime d’une maladie, a dû s’absenter de l’échoppe pendant plusieurs mois. Je me suis donc retrouvée du jour au lendemain sur les marchés et… j’ai adoré cette ambiance.

Comment s’organise votre journée type ?

La journée commence tôt car nous organisons tout de A à Z. De l’achat des fleurs à la criée au chargement et en passant par le transport. Dès l’arrivée à l’entrepôt, nous apportons les soins nécessaires aux fleurs avant de confectionner les bouquets et autres pour nos marchés de vendredi, samedi et dimanche ainsi que pour l’entrepôt.

Depuis quand travaillez-vous dans la région ?

L’entreprise familiale existe depuis 1985 à Haillot et j’ai repris le flambeau en janvier 2020.

Quel est votre meilleur souvenir en rapport avec votre activité professionnelle ?

Mon meilleur souvenir ? Quand j’ai enfin su réaliser un beau bouquet rond après des heures et des heures d’entraînement dans l’entrepôt !

Quelles sont les qualités incontournables d’un bon commerçant ?

Être à l’écoute de son client, respecter ses choix et son budget. Mon objectif n’est pas de vendre des fleurs à tout prix mais de voir repartir mon client le sourire aux lèvres.

Si vous deviez décrire votre clientèle en quelques mots, quels seraient-ils ?

Une Clientèle très fidèle ! Je ne vends pas un produit de première nécessité mais malgré cela et grâce à nos prix intéressants, j’offre la possibilité à tout le monde de se fleurir chaque semaine.

Racontez-nous une anecdote drôle ou insolite avec un client ?

Un jour, un client m’a demandé de lui réaliser un bouquet très glamour et sexy ! C’était assez cocasse comme demande… J’étais un peu perdue mais il est reparti satisfait (NDLR : rire) !

Avez-vous des projets pour la suite ?

Je souhaite développer mon entrepôt.

Le mot de la fin est pour vous !

Je dédie cet article à mes clients ! Merci d’être toujours au rendez-vous, merci pour votre patience, merci pour vos retours positifs sur les fleurs. Merci tout simplement car sans vous, je n’existerais plus !