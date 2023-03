Ils attendent un don d’ovocytes pour avoir un bébé

Cloé Milon, 31 ans, et Geoffrey Decamps, 34 ans, sont un couple comme tant d’autres. « On a fait les choses dans le bons sens », estime le jeune homme. Un emploi chacun, une maison achetée en 2016, à Fourdrinoy, à l’ouest d’Amiens, avec quatre chambres, « dans la rue de l’école ». Mais à 25 ans, Cloé comprend qu’il faudra certainement compter sur un coup de pouce médical pour être enceinte.

Les spécialistes orientent alors le couple vers la fécondation in vitro (FIV). Sous anesthésie générale, des follicules ovariens (qui libéreront les ovocytes) sont ponctionnés chez la jeune femme, puis les ovocytes sont acheminés au laboratoire pour être fécondés par les spermatozoïdes, et enfin les embryons obtenus cinq jours après sont déposés dans l’utérus à l’aide d’un fin cathéter.

Trois fécondations in vitro sans résultat

Les deux procédures incluent un traitement médicamenteux pour la patiente afin d’activer l’ovulation naturelle et d’augmenter les chances de réussite.

Mais Cloé fera trois FIV sans jamais qu’un embryon ne s’implante correctement. « On nous a dit, au téléphone, qu’il y avait un déficit de qualité en ovocytes. Les causes sont inconnues », se souviennent les trentenaires.

Les voilà donc inscrits, via le Centre d’étude et de conservation des œufs et du sperme humains (Cecos) du centre hospitalier universitaire (CHU) Amiens-Picardie, pour un don d’ovocytes. On leur annonce une moyenne de deux années d’attente. Cloé a alors 28 ans et Geoffrey 31. Parce que l’aiguille de l’horloge biologique ne cesse de trotter, et que le couple s’impatiente, ils regardent vers l’étranger. En République Tchèque, pas d’attente. Il y a davantage de dons : les donneuses sont rémunérées. La gestation pour autrui (GPA) est légale là-bas, contrairement à la France comme l’a rappelé cette mère porteuse de l’Aisne qui témoignait récemment dans nos colonnes.

Cette fois-ci, l’embryon s’implante, à deux reprises, au premier semestre 2021, mais ça ne dure pas : Cloé fait deux fausses couches, dont une gémellaire. Cette douloureuse expérience aura coûté autour de 10 000 € pour le couple, plus les frais de transport. « La deuxième fois, on s’est blindé », témoigne Geoffrey, commercial dans l’automobile. Ironie du sort : « Comme il y a eu une grossesse, nous entrons dans leurs chiffres positifs », notent Cloé et Geoffrey, qui louent le suivi ainsi que les conditions médicales et d’accueil de la clinique tchèque.

« Qu’est-ce qu’il y a comme monde dans la salle d’attente »

« De retour en France, nous apprenons que cette démarche nous a fait “perdre” le droit à un don. Nous avions droit à deux dons d’ovocyte en France et après la République Tchèque, nous ne pouvons plus en faire qu’un seul, explique Geoffrey. On ne le savait pas. Tout s’abat. Le monde s’écroule. » En fonction de l’évaluation médicale du Cecos, il pourrait en effet s’agir de leur dernière tentative.

Maintenant, Cloé et Geoffrey attendent l’appel du Cecos qui leur dira que des ovocytes sont disponibles. « Notre dernier rendez-vous remonte au 29 décembre », date Cloé. « Qu’est-ce qu’il y a comme monde dans la salle d’attente, on ne savait pas que tant de personnes étaient concernées… On les reconnaît les premiers rendez-vous. Ils sont un peu tremblants, le regard dans le vide », dit Geoffrey.

« Les dons de sang et d’organes sont primordiaux et sauvent des vies, mais les dons de gamètes (NDLR : sperme et ovocyte) ont eux aussi le pouvoir de changer des vies ! », tient à souligner Cloé.

UN CHIEN COMME « SOUTIEN ÉMOTIONNEL »

Cloé, Geoffrey et Oppy, leur beagle.

« Oppy c’est mon chien de soutien émotionnel, s’exclame Cloé en montrant le beagle qui l’accompagne. On l’a acheté quand on est entré en AMP ! »

Autres palliatifs : des travaux, plein de travaux dans la maison, « pour dire de s’occuper l’esprit », « beaucoup de marches » dans la nature, des discussions en tête à tête avec son beau-père pour Geoffrey et quelquefois un temps avant de rentrer le soir dans cette maison trop calme…

Les deux trentenaires s’accommodent comme ils peuvent de cette situation, mais le milieu médical apporte une aide psychologique toute relative. Et les rares fois où le couple voit une psychologue, ils lui livrent « un bref résumé de notre parcours » mais ont surtout le sentiment que « ce qui les intéresse c’est de savoir ce qu’on va dire à l’enfant. Pour eux, il faut le dire dès le début. » Le service de médecine et biologie de la reproduction compte une psychologue parmi les 22 personnels qui l’animent.

-------------------

« UNE EXPLOSION DES DEMANDES » AVEC LA LOI BIOÉTHIQUE

Gynécologue et médecin de la reproduction, Rosalie Cabry est responsable du Cecos Picardie depuis 2014. Le Cecos (Centre d’étude et de conservation des œufs et du sperme humain) est au cœur de l’activité du Service médecine et biologie de la reproduction du centre hospitalier universitaire (CHU) d’Amiens, le seul du genre en Picardie.

« Il y a quatre points clés », commence le professeur Rosalie Cabry quand on lui demande ce qu’a changé la loi bioéthique du 2 août 2021.

D’abord, l’Assistance médicale à la procréation (AMP, ex-PMA) est dorénavant ouverte à toutes les femmes, qu’elles soient en couples hétérosexuels, homosexuels ou célibataires.

Ensuite, il y a l’accès aux origines possibles pour les personnes issues de dons, à partir de leurs 18 ans.

L’autoconservation des ovocytes était autorisé pour raisons médicales uniquement, mais depuis la loi, toutes les femmes, de 29 à 37 ans, peuvent demander au Cecos de congeler leurs ovocytes en vue de les utiliser plus tard. Idem pour les hommes et leurs spermatozoïdes de 29 à 45 ans. L’acte est pris en charge à 100 % par la Sécurité sociale et la personne doit payer 50 € par an de frais de conservation.

Enfin, la loi a fixé un âge limite pour le conjoint ou la conjointe, celui ou celle qui ne porte pas l’enfant. C’est 60 ans.

Ces évolutions ont entraîné « une explosion des demandes » constate le professeur Cabry, qui précise : « Il y a eu des financements, mais ici nous sommes confrontés à deux problèmes majeurs : le recrutement de personnel et la taille des locaux. »

« Le délai d’attente pour un don d’ovocytes est estimé à trois à cinq ans, contre 18 mois à deux ans auparavant »

En Picardie, ils sont 150 couples à attendre, comme Cloé et Geoffrey, cet appel téléphonique qui pourrait changer leur vie. « Depuis courant 2022, le délai d’attente pour un don d’ovocytes est estimé à trois à cinq ans, contre 18 mois à deux ans auparavant », indique le professeur Rosalie Cabry.

Avec l’ouverture de l’Assistance médicale à la procréation aux femmes seules et aux couples de femmes, ce sont surtout les demandes de spermatozoïdes qui affluent (325 en 2022 contre 25 en 2019 !). Mais grâce aux réserves dont le Cecos dispose, le délai d’attente n’est que de six mois pour ce type de don.

Pour les dons effectués depuis le 1er septembre 2022, il y a une nouveauté qui pourrait expliquer la chute du nombre de donneuses. « Le don reste anonyme, mais avec un accès aux origines possibles, uniquement à l’initiative de la personne issue du don et à partir de ses 18 ans », indique le professeur Cabry. Vingt femmes (elles doivent avoir entre 18 et 38 ans) avaient fait la démarche en 2019, dont Magéna (lire ci-dessous), et seulement douze l’an dernier.

La Sécurité sociale rembourse jusqu’à quatre tentatives aux femmes ou couples qui reçoivent. « Nous évaluons au regard des tentatives, l’objectif étant de transférer quatre embryons de bonne qualité », précise la responsable du Cecos.

La France est le seul pays dans le monde où les donneurs de gamètes ne sont pas rémunérés, ou au moins indemnisés. À noter que dans certains pays, comme l’Allemagne, les dons d’ovocytes sont interdits.

-------------------

MAGENA, DONNEUSE D’OVOCYTES : « JE M’ÉTAIS FAIT UNE PROMESSE »

Magena, 37 ans, assistante de direction à Beauvais, a fait un don d’ovocytes. Elle témoigne.

En mars 2019, vous avez décidé de donner des ovocytes. Pourquoi ?

« J’ai fait de nombreuses FIV et TEC. Physiquement et psychologiquement, supporter tous ces échecs est beaucoup trop éprouvant. Au moment de l’ultime tentative, celle de la dernière chance, je me fais une promesse : si ça marche, si j’ai la chance un jour de serrer mon bébé dans mes bras, je donnerai mes ovocytes. Le jour des 6 mois de ma fille, Athénaïs, j’ai appelé le Cecos. »

Comment débute la démarche ?

Au premier rendez-vous, je tombe sur un médecin très à l’écoute et j’en ressors avec quelques ordonnances (prise de sang, échographie, mammographie, frottis à faire). Un deuxième rendez-vous est fixé trois mois après pour ramener les résultats et revoir la gynécologue pour les ordonnances, les traitements, la généticienne, la psychologue et le biologiste. Je ressors de ces rendez-vous franchement épuisée sur le plan moral. Il y a beaucoup d’informations à la fois. Je suis stressée et plus impatiente que jamais. Pas pour les traitements, car ça, je connaissais déjà assez bien. C’est plutôt du point de vue psychologique : tout repose sur mes épaules. La ponction a eu lieu un jour avant les un an de ma fille chérie.

Aucun regret ?