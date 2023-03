Du poisson frais et délicieuxà La Louvière

Que proposez-vous chez Le Loup de Mer ? Un arrivage quotidien de poissons frais en direct de Boulogne-sur-Mer et de Zeebruges et un comptoir traiteur avec des plats préparés en 2+1 offert les dimanches. Ceci sans oublier un restaurant cosy avec trois ambiances : salle cosy, véranda et terrasse chauffée/piano-bar.

Pourquoi avoir choisi ce métier ?

Par passion pour la mer, la cuisine et tous les petits bonheurs qui y sont liés ! Mais aussi pour le partage de la musique via nos soirées acoustiques « Jam-session live » les jeudis soirs ou encore nos soirées « concert et menu du monde » les 2e et derniers samedis du mois.

Pourquoi avoir privilégié cette localisation ? Je suis natif de La Louvière ! Par conséquent, je n’aurais pas pu m’installer ailleurs car je suis fort attaché à ma région. De plus, il n’y avait plus de poissonnerie dans la région et nous sommes là aujourd’hui… Quel est votre meilleur souvenir en rapport avec votre activité professionnelle ? La satisfaction de voir des clients réguliers et fiers d’avoir ce genre d’établissement ici, à La Louvière. Quelles sont les qualités incontournables d’un bon commerçant ? La passion avant tout ! Sans oublier, la rigueur, le courage et la discipline. Si vous deviez décrire votre clientèle en quelques mots, quels seraient-ils Des amoureux de produits frais issus de la mer mais pas que. En effet, nous proposons également des suggestions de produits de la terre comme du bœuf d’Holstein, d’Irlande ou bien encore d’Argentine. Racontez-nous une anecdote drôle ou insolite avec un client ? Un jour, j’ai reçu deux clients lors du service du midi qui partageaient un repas d’affaires. Tout s’est visiblement bien déroulé puisqu’ils sont partis vers 16h30. Au service du soir, je vois arriver vers 19 heures, un des deux messieurs attablé le midi. Ce client m’a demandé si j’envisageais des cartes de fidélité ! Avez-vous des projets pour la suite ? Être heureux et m’épanouir davantage dans la nature à mes heures perdues. Le mot de la fin est pour vous ! Merci de nous avoir laissé place en ce jour ! La vie est belle et courte à la fois donc vivez, lisez, sortez, découvrez… Dans la vie tout est bonheur ! À bientôt.