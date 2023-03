La Lamborghini Revuelto enfin dévoilée

Ce n’est certes pas une surprise, mais on se réjouit tout de même de la révélation officielle de cette nouvelle Lamborghini qui reste fidèle à sa tradition. Le gros V12 est là, et les moteurs électriques sont ses assistants. Mais avant tout, explication de nom. Comme à son habitude, le constructeur a trouvé le nom de sa voiture dans le dico espagnol. Revuelto est un adjectif dont l’un des usages se traduit par turbulent, agité ou tumultueux. Tout un programme, qui colle bien avec le look et la fiche technique de la voiture. Et puisqu’on en parle…

Expression de l’agressivité

Nous n’allons pas passer trop de temps à commenter le design de la Revuelto. Chacun se fera son idée, mais on peut juste dire qu’elle est aussi agressive et spectaculaire qu’on peut l’attendre d’une Lamborghini. On dira aussi que le constructeur n’a jamais tant soigné l’aérodynamique. Une aérodynamique active qui, selon la situation, optimise le refroidissement du V12, des moteurs électriques et des freins, colle la voiture au sol, ou au contraire réduit la résistance pour plus d’efficacité énergétique. Efficacité indissociable du monde de l’électrification, puisque les trois moteurs électriques (un par roue avant et un 3e intégré dans la nouvelle boîte auto double-embrayage 8 rapports) permettent à la Revuelto d’évoluer en mode 100% électrique. Mais pas pour très longtemps, puisque la batterie (logée dans le tunnel central, entre les occupants) annonce une capacité de seulement 3,8 kWh. Lamborghini ne prend d’ailleurs pas la peine de donner une autonomie électrique WLTP.