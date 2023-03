Sans raison apparente, il porte sept coups de couteau à sa mère dans la poitrine et la tabasse, avant de prendre la fuite avec sa voiture en emportant sa carte bancaire

L’individu avait comparu le 2 mars pour se défendre de tentative d’assassinat. Il sera amené à comparaître à nouveau le 20 avril, cette fois pour répondre de tentative de parricide. Le fait de vouloir tuer un parent étant une circonstance aggravante, la peine encourue est plus élevée que pour un non-parent.

Les faits ont eu lieu en région namuroise. Cet homme, qui a déjà passé 22 ans en prison pour des extorsions, vols avec violence, infractions à la loi sur les armes et coups, est sorti de celle de Saint-Hubert fin octobre 2021 et est retourné vivre chez sa mère de 70 ans. Le 29 juin 2022, sans raison apparente, il a porté sept coups de couteau à sa mère dans la poitrine et l’a violemment tabassée, avant de prendre la fuite avec la voiture de la victime en emportant sa carte bancaire.