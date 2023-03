Mazda investit dans les carburants synthétiques

Depuis l’annonce que les moteurs thermiques seront autorisés au-delà de 2035 à condition d’utiliser des carburants synthétiques neutres en CO2, le débat fait rage. On voit notamment que les plus ardents défenseurs de la voiture à batterie avancent l’argument que les e-carburants sont une fausse piste, qu’on n’arrivera jamais à en produire assez, qu’il coûtera un rein, et donc qu’il sera réservé à une élite qui conduit des supercars. Tout cela parce que le constructeur le plus connu pour son investissement dans les e-fuels et Porsche. Voici de quoi revenir sur terre.

Rabit

Rabit (Research Association of Biomass Innovation for Next Generation Automobile Fuels) est une association qui concentre ses recherches sur les carburants alternatifs non-fossiles, neutres en CO2. Elle a été cofondée en 2002 par l’entreprise japonaise ENEOS et Toyota. C’est cette association que rejoint aujourd’hui Mazda, et cela donne encore plus de crédibilité à la piste des e-fuels. Car si on peut supposer que Toyota cherche à défendre son concept d’hybride, de quoi peut-on accuser Mazda ? Mazda, c’est la marque pragmatique par excellence. Qui n’est pas dirigée par sa branche marketing, qui ne cède pas aux modes des technologies inutiles, qui ne fonce pas vers tête baissée vers le 100% électrique parce que c’est tendance, qui vient de lancer un prodigieux nouveau diesel 6 cylindres qui consomme moins de 5 l/100 km. C’est la marque dont le crédo est « pour chaque utilisation, il y a une solution idéale ». Et c’est ce constructeur (qui n’a pas de supercar à 1.000 ch et 300.000€ au catalogue) qui se dit qu’il y a quelque chose à creuser du côté des carburants alternatifs et de l’hydrogène. Nous le pensons aussi, mais il se trouvera sûrement quelques commentateurs pour affirmer que les ingénieurs japonais sont à côté de la plaque…