Ligier Myli : l’ennemie de l’AMI

Après un petit « teasing » à la façon d’un grand constructeur, Ligier a levé le voile sur son tout premier modèle 100% électrique. Le spécialiste de la voiture « sans permis » tâchera ainsi d’asseoir sa position dominante dans le domaine, et de ne pas trop souffrir de son retard. Car depuis quelques mois, le monde de la microcar électrique est en plein boum. La Citroën AMI cartonne, et on voit débarquer de nouveaux acteurs pleins d’ambition, comme XEV, Silence et Microlino, pour n’en citer que quelques-uns.

Jusqu’à 192 km

Pour la Myli, Ligier reste fidèle à son créneau du sans permis, puisque le seul choix « mécanique » est un moteur électrique de 7,6 ch limité à 45 km/h, ce qui autorise la conduite dès 16 ans. En revanche, on a le choix des batteries, pour des autonomies de 63, 123 ou 192 km. Le prix de base (France) avec la petite batterie est de 12.499€. Un tarif à peu près au niveau de ceux des concurrentes citées plus haut, qui ont en commun une présentation intérieure bien plus soignée (vraie planche de bord, écran tactile et autres options) que la rustique Citroën et ses 8.000€. Reste que dans cette catégorie, le prix est peut-être plus un argument à succès que tous les autres.