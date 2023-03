Luc Trullemans l’annonçait, l’IRM le confirme: le déluge arrive, la totalité du pays en alerte… et ça pourrait être pire!

Ce soir, les averses s’estomperont et les éclaircies deviendront temporairement plus larges. La nébulosité augmentera toutefois rapidement par le sud-ouest avec l’arrivée d’une zone de précipitations, parfois modérées, en cours de nuit. Les minima varieront de 6 degrés en Hautes-Fagnes à 10 ou 11 degrés en plaine. Le vent diminuera quelque peu pour devenir modéré, avant de se renforcer à nouveau en cours de nuit, devenant assez fort tout en revenant au sud-sud-ouest avec des rafales de 60 km/h.

Lire aussi Si vous en avez marre de la pluie, les nouvelles apportées par Luc Trullemans ne vont pas vous réjouir: «Ce sera le déluge vendredi et samedi!»

Demain, le temps sera venteux et les champs nuageux prédominants et souvent porteurs d’averses ou de pluie. Les maxima seront compris entre 8 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne et 12 degrés dans le centre du pays. Le vent de secteur sud-ouest sera assez fort à fort, et à la mer même très fort une fois qu’il aura viré à l’ouest-sud-ouest l’après-midi. Les rafales pourront atteindre des valeurs de 70 à 80 km/h, voire localement plus.