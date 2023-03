Nouveau mode de collecte des déchets: les communes de Jurbise, Saint-Ghislain et Honnelles y passeront en octobre

Le nouveau mode de collecte des déchets arrive dans plusieurs communes de l’arrondissement. Après les communes de Frameries, Mons et Quévy, ce sont Saint-Ghislain, Honnelles et Jurbise qui vont passer le cap, expliquent nos confrères de la DH. Ce nouveau schéma de collecte consiste à « collecter les déchets organiques séparément et à collecter les papiers et cartons dans des conteneurs », définit l’intercommunale Hygea.

Concrètement, cela implique que le sac blanc disparaît pour se scinder en deux : le sac vert pour les déchets organiques et le sac moka pour les déchets résiduels. Les sacs bleus pour les PMC restent d’actualité.