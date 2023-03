L’ETIAS: un nouveau document administratif pour les voyageurs visitant l’Europe

L’ETIAS, qui est le système européen d’information et d’autorisation pour les voyages, ne sera finalement mis en place qu’en 2024.

Conçu pour simplifier l’entrée des voyageurs provenant de pays exemptés de visa dans l’espace Schengen, l’ETIAS (European Travel Information and Authorization System) sera finalement mis en place en 2024. Ce système est l’équivalent européen de l’ESTA américain. Il est. Cependant, son lancement a été reporté à plusieurs reprises et aucune date précise n’a été donnée pour son introduction.

Plus de 60 pays et 1,4 milliard de personnes seront concernés par l’ETIAS, y compris les ressortissants américains, canadiens et britanniques. Pour entrer dans l’espace Schengen, il sera obligatoire de posséder une autorisation ETIAS ou un visa. Contrairement à un visa classique, aucune étiquette ou tampon ne sera apposé sur le passeport du voyageur.