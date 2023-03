iRobot présente le Roomba Combo i8+, un robot aspirateur-laveur… avec une petite subtilité

Sur ce modèle, le constructeur américain a fait le choix de proposer une solution « manuelle » : il faudra changer le bac pour passer du mode aspirateur au mode nettoyage et aspiration pour les sols durs. Moins de polyvalence donc pour le Roomba Combo i8+ qui sera moins autonome et moins intelligent.

Pour le reste, on garde les basiques de chez iRobot : un système d’auto-vidage du bac, une grande autonomie (la marque annonce jusqu’à 55 m² de nettoyage en mode 2 en 1 et une « autonomie illimitée en mode aspiration grâce à sa fonction « Recharger et reprendre le travail »), une intelligence artificielle grâce à son système d’exploitation iRobot OS… De quoi offrir « une extension de notre gamme de robots aspirateurs et laveurs », explique Nicolas Meurger, VP of Sales chez iRobot. « Nous savons que les besoins de chaque consommateur sont uniques. Le Roomba Combo i8+ leur offre un robot aspirateur et laveur avec d’excellentes performances de nettoyage. »